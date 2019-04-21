شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجنود المجهولة أمام اللجان.. شباب بأجهزة لاب توب لمساعدة الناخبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجهود كبير قام به الشباب والفتيات أمام اللجان الانتخابية، لمساعدة الناخبين والناخبات لمكان لجانهم الانتخابية، وذلك من خلال تعريف كل مواطن بلجنته الانتخابية لتسهيل مهمة الإجراءات، حيث حرص عدد من الشباب والفتيات على التواجد أمام اللجان الانتخابية بأجهزة اللابتوب، لمساعدة الناخبين والناخبات من كبار السن.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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