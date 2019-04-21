شكرا لقرائتكم خبر عن مخلّفات ألغام المليشيا تصرع مدنيين في الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

لقي مدنيان مصرعهما جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران شرق مدينة الحديدة الساحلية في اليمن. وأوضح الموقع الإلكتروني لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، أن المدنيين كانا يستقلان دراجة نارية عندما انفجر بهما لغم في منطقة المسنا بمديرية الحالي. من جهة أخرى، أفاد الموقع بأن مليشيا الحوثي الإرهابية انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار، بقصفها لمواقع تتمركز فيها وحدات من ألوية العمالقة في جنوب مديرية حيس ومديرية التحيتا، ما أدى إلى إصابة جنديين أحدهما جراحه خطرة.

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