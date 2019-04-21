شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى»: المملكة ساهمت في القضاء على «داعش» والان نبدء بالتفاصيل
وبين في كلمة له خلال انعقاد قمة بغداد لبرلمانات دول جوار العراق أن الرياض أسهمت في القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي بالتعاون مع التحالف الدولي، وأوضح أن العراق استعاد عافيته وعاد لمكانته الرفيعة.
ولفت آل الشيخ إلى أن هذا المؤتمر يأتي بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إلى المملكة برفقة وفد رفيع، جرى خلالها عقد جلسات وتوقيع اتفاقيات تفاهم سيكون لها أبلغ الاثر لتعزيز التعاون ورفع العلاقة بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة.
وركز على أن الرياض ساهمت ضمن التحالف الدولي بالقضاء على «داعش»، ونؤكد ضرورة التصدي للإرهاب بأشكاله كافة وسن المزيد من القوانين من التشريعات المجرمة للعمليات الإرهابية كافة ومحاربتها، وتجفيف منابعه والدول الداعمة له والمصدرة للفتن.
وأضاف: سيكون للاتفاقيات الموقعة بين السعودية والعراق أثرها البالغ في تطوير مجالات التعاون المشترك.
وفي البيان الختامي للقمة أجمع رؤساء البرلمانات والمجالس التمثيلية لدول الجوار على أن «استقرار العراق ضروري في استقرار المنطقة».
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