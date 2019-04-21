شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يسيطر على مواقع جديدة بطرابلس والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، بسط سيطرته على عدة مواقع جديدة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وقال مركز الإعلام الحربي للجيش الوطني الليبي في بيان نشر السبت، في صفحته على موقع فيسبوك: قواتنا تتقدم فيما تنسحب ميليشيات الوفاق وتتقهقر في جميع المحاور.

وأضاف البيان: تعزيزات عسكرية وصلت لمختلف المحاور من ألوية عسكرية وكتائب للجيش لحسم المعركة في أقرب وقت، و«سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».

وتابع: ميليشيات مصراتة تطلق طائراتها الحربية لاستهداف المدنيين في غريان ومزدة، ودفاعاتنا الأرضية لهم بالمرصاد، وسلاحنا الجوي يترصد طائراتهم لإسقاطها. يذكر أن الجيش الوطني الليبي أطلق في 4 أبريل الجاري عملية لتطهير طرابلس من الجماعات الإرهابية، ووجد دعما إقليميا ودوليا واسعا، آخره اتصال من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول، أشاد فيه بجهود المشير خليفة حفتر في مكافحة الإرهاب.