شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يسيطر على مواقع جديدة بطرابلس والان نبدء بالتفاصيل
وقال مركز الإعلام الحربي للجيش الوطني الليبي في بيان نشر السبت، في صفحته على موقع فيسبوك: قواتنا تتقدم فيما تنسحب ميليشيات الوفاق وتتقهقر في جميع المحاور.
وأضاف البيان: تعزيزات عسكرية وصلت لمختلف المحاور من ألوية عسكرية وكتائب للجيش لحسم المعركة في أقرب وقت، و«سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».
وتابع: ميليشيات مصراتة تطلق طائراتها الحربية لاستهداف المدنيين في غريان ومزدة، ودفاعاتنا الأرضية لهم بالمرصاد، وسلاحنا الجوي يترصد طائراتهم لإسقاطها. يذكر أن الجيش الوطني الليبي أطلق في 4 أبريل الجاري عملية لتطهير طرابلس من الجماعات الإرهابية، ووجد دعما إقليميا ودوليا واسعا، آخره اتصال من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول، أشاد فيه بجهود المشير خليفة حفتر في مكافحة الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يسيطر على مواقع جديدة بطرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.