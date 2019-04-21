شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس والان نبدء بالتفاصيل

أصيب شاب فلسطيني بجروح حرجة أمس السبت برصاص إسرائيلي على حاجز زعترة جنوب نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر أمنية قولها: إن جيش الاحتلال أطلق النار على شاب لم تعرف هويته بعد، على حاجز زعترة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت المحافظة الواقعة جنوب الضفة الغربية واعتقلت مواطنا فلسطينيا.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في البلدة أن قوات الاحتلال اعتقلت على حاجز عسكري نصبته قرب «مفرق زيف» جنوب الخليل، الشاب محمد إبراهيم جبارين، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

كما اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول شمالا، وفتشت مركبات الأهالي ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.