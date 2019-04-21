شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يدمر كهف «درون».. والشرعية: الحوثي يرفض السلام والان نبدء بالتفاصيل

دمر تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، كهفا بصنعاء تستخدمه ميليشيات الحوثي، لتخزين الطائرات بدون طيار «درون»، لغرض تنفيذ العمليات الإرهابية، في وقت اتهمت مسؤولة يمنية الانقلابيين بتقليل فرص السلام بسبب تعنتهم ورفضهم تنفيذ «اتفاق استوكهولم».

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي: إن قيادة القوات المشتركة نفذت فجر أمس عملية عسكرية نوعية لتدمير هدف مشروع، عبارة عن كهف يستخدمه الحوثيون لتخزين الطائرات بدون طيار لغرض تنفيذ العمليات الإرهابية، ولفت إلى أن الهدف الذي دمر يقع في أحد معسكرات الحرس الجمهوري سابقاً في محيط دار الرئاسة، التي استولت عليها الميليشيات الإرهابية.

» عمليات متواصلة

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وأوضح المالكي أن عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية السابقة وقد استهدفت ودمرت الشبكة الخاصة بالقدرات والمرافق اللوجيستية للطائرات بدون طيار التابعة للميليشيات المدعومة من إيران، وكذلك أماكن وجود الخبراء الأجانب، وأكد التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام الحوثيين، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد وخطر عمليات الطائرات بدون طيار بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي شأن منفصل، قالت سفيرة اليمن لدى إيطاليا أسمهان الطوقي: إن رفض وتعنت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بشأن تنفيذ اتفاق استوكهولم يقلل من فرص السلام ويفاقم الوضع على جميع الأصعدة ويضاعف معاناة السكان.

وطالبت الطوقي خلال مشاركتها في حلقة نقاش عن اليمن نظمتها دار جانجيمي للنشر، بتكاتف الجهود الدولية لإنهاء هذا التعنت وبما يسهم في المضي قدما بإجراءات بناء الثقة وتعزيز مسار السلام في ظل تواصل جهود الحكومة اليمنية الإيجابية لتنفيذ اتفاق السويد.