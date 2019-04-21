إغلاق المجال الجوي لمطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس

أعلن مطار معيتيقة الدولي، الأحد، إغلاق المجال الجوي في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مكتب الإعلام لمطار معيتيقة الدولي، في بيان صحفي اليوم الأحد، إنه لا صحة للشائعات التي تتوارد بقصف مطار معيتيقة الدولي، مؤكدا أنه نظرا لإجراءات السلامة الجوية تم إغلاق المجال الجوي للمطار من قبل سلطات مصلحة الطيران المدني لحين إشعار آخر.

وسمع دوى انفجارات وأصوات إطلاق نيران مدافع مضادة للطائرات، في العاصمة الليبية طرابلس، في الساعات الأولى من صباح الأحد، بحسب مراسلين لرويترز.





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ونقلت الوكالة عن سكان آخرين قولهم إنهم شاهدوا طائرة مسيرة أو طائرة تطلق النار ولكن لم تتوفر تفاصيل أخرى.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، شدد على أن هدف الجيش خلال معركة تطهير العاصمة طرابلس من الإرهابيين، هو الحفاظ على حياة السكان وممتلكاتهم، مشيرا إلى أن الجيش ملتزم بقواعد الاشتباك والقانون الدولي.

ويخوض الجيش الوطني الليبي اشتباكات مع المليشيات والجماعات التابعة للإخوان، منذ إعلانه عن عملية "طوفان الكرامة" لتحرير العاصمة من تلك التشكيلات في 4 أبريل/نيسان الجاري.





وتأتي تلك العملية إثر عمليات أخرى مشابهة أطلقها منذ عام 2014 لتطهير مدن بنغازي ثم درنة والهلال النفطي (شرق) ثم الجنوب الليبي من جميع التشكيلات المتطرفة والمسلحة خارج نطاق القانون.