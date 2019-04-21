شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياسى يكشف ملامح اليوم الأول للاستفتاء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، أن اليوم الأول للاستفتاء بالتعديلات الدستورية اتسم بالبداية الجيدة والمبهرة، مؤكدًا أن ذلك يأتى رغم اعتبار أن يوم السبت هو يوم إجازة فى الأساس، ورغم ذلك فقد احتشد المواطنون أمام اللجان.

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وأشار أستاذ العلوم السياسية، لـ"الخليج 365"، إلى أن التمركز كان للمرأة فى المناطق الريفية والقريبة منها على الأخص، ولم يكن هناك أى تأثير لأى قوى معادية فى اليوم الأول وما حرضت عليه جماعة الإخوان بالمقاطعة أو ما شابه رغم استمرار التحريض على مواقع الإخوان الإلكترونية، قائلاً "ميدانيًا لم يكن هناك أى حضور لهم".

ولفت "فهمى"، أن اليوم شهد مشاركة لافته للشباب العامل وكبار السن، وذلك بفضل مجهود الإعلام وما أداه من دور جيد فى الحشد أمام صناديق الاقتراع.