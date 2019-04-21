شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياسى يكشف ملامح اليوم الأول للاستفتاء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، أن اليوم الأول للاستفتاء بالتعديلات الدستورية اتسم بالبداية الجيدة والمبهرة، مؤكدًا أن ذلك يأتى رغم اعتبار أن يوم السبت هو يوم إجازة فى الأساس، ورغم ذلك فقد احتشد المواطنون أمام اللجان.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، لـ"الخليج 365"، إلى أن التمركز كان للمرأة فى المناطق الريفية والقريبة منها على الأخص، ولم يكن هناك أى تأثير لأى قوى معادية فى اليوم الأول وما حرضت عليه جماعة الإخوان بالمقاطعة أو ما شابه رغم استمرار التحريض على مواقع الإخوان الإلكترونية، قائلاً "ميدانيًا لم يكن هناك أى حضور لهم".
ولفت "فهمى"، أن اليوم شهد مشاركة لافته للشباب العامل وكبار السن، وذلك بفضل مجهود الإعلام وما أداه من دور جيد فى الحشد أمام صناديق الاقتراع.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير سياسى يكشف ملامح اليوم الأول للاستفتاء.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.