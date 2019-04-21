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شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى يهدد "الحمدين": سيتحرك أهل قطر شيوخ وعامة فى الوقت المناسب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الباحث الحقوقى القطرى المعارض، جابر الكحلة المرى، أن الأمير القطرى تميم بن حمد لديه مخطط لاستهداف المملكة العربية السعودية لخدمة للكيان الصهيونى، مؤكدًا أن نظام تميم لن يستمر طويلاً فى قطر.
وقال الباحث الحقوقى القطرى المعارض، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": يبقى هدف حكومة تميم الأمن القومي السعودى فى كل الحالات وهو إثارة الفتن وزعزعة الاستقرار، خدمة للكيان الصهيونى، هذا والله ما أمنت به من خلال معرفتي لأسرة العاق – حمد بن خليفة - منذ 1996، ولكن لا يعادى السعودية إلا خاسر.
وتابع جابر المرى: لا يغرك تميم وأبيه وإخوته وهم لا يمثلون إلا أنفسهم.. سوف تبقى قطر تحت حكم ال ثانى بإذن الله، وهذا ما لمسته من توجه الحكومات الخليجية قاطبة، سوف ترى تحرك أهل قطر شيوخ وعامة فى الوقت المناسب.
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