شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار الله: إيران أبلغت الحوثيين عدم قدرتها على تزويدهم بالسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، أن إيران تخلت عن حليفتها فى اليمن مليشيات الحوثيين، بعد أن تزايد العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد طهران.

وقال أحمد الجار الله، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن إيران أبلغت الحوثيين في اليمن أنه ليس بإمكانها تحدي العالم خلال الفترة المقبلة.

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ولفت الكاتب الكويتى، أن إيران أبلغت الحوثيين أيضا أنها ستتوقف عن تزويد الحوثيين بالسلاح الذي كشفه العالم أنه سلاح إيرانى ومنها منظومة الصواريخ التي استخدمها الحوثيين في الهجوم علي الأراضي السعودية، لافتا إلى أن الحوثيين ليس أمامهم إلا الاستسلام للأوامر الدولية.