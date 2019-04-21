كاتدرائية نوتردام تشعل نيران الغضب داخل العاصمة الفرنسية

حسام الحارتي
عرضت فضائية "العربية"، تقريرا تحت عنوان "أعمال شغب وحرق في احتجاجات السترات الصفراء "، أظهرت اشتعال النيران في كثير من أنحاء فرنسا، من جانب متظاهري السترات الصفراء .
وازدادت الأعمال التخريبية داخل العاصمة الفرنسية بسبب حريق كاتدرائية نوتردام التاريخية، التي التهمتها النيران خلال الفترة الماضية، ولكن عبر المتظاهرين عن غضبهم بسبب تبرع الفئة العليا داخل الدولة الفرنسية بمبلغ مليار يورو من أجل إعادة الترميم
الأمر الذي أثار الجدل والغضب بين صفوف متظاهري السترات الصفراء.
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