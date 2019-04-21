ثروت الخرباوي يكشف السبب وراء هجوم الإخوان على تصريحات الخشت

ياسمين سامى



قال الكاتب الكبير ثروت الخرباوي، إن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة قيمة فكرية كبيرة وفيلسوف من أعظم فلاسفة العصر وأحد كبار المتخصصين في فلسفة الدين، وله مؤلفات وضعته في مصاف الكبار في مجاله، كما أنه موسوعي المعرفة.

وتابع "الخرباوي" عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": لعل معظمنا لا يعرف أن هناك دراسات كثيرة كتبها كبار الفلاسفة في العالم العربي عن الخشت ومدرسته الفلسفية، وقد قام عدد من كبار الباحثين والعلماء والفلاسفة العرب بوضع مجلدين يتضمنان دراسات متعمقة في كتاباته ،...