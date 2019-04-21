ياسمين سامى
قال الكاتب الكبير ثروت الخرباوي، إن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة قيمة فكرية كبيرة وفيلسوف من أعظم فلاسفة العصر وأحد كبار المتخصصين في فلسفة الدين، وله مؤلفات وضعته في مصاف الكبار في مجاله، كما أنه موسوعي المعرفة.
وتابع "الخرباوي" عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": لعل معظمنا لا يعرف أن هناك دراسات كثيرة كتبها كبار الفلاسفة في العالم العربي عن الخشت ومدرسته الفلسفية، وقد قام عدد من كبار الباحثين والعلماء والفلاسفة العرب بوضع مجلدين يتضمنان دراسات متعمقة في كتاباته ،...
كانت هذه تفاصيل خبر ثروت الخرباوي يكشف السبب وراء هجوم الإخوان على تصريحات الخشت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.