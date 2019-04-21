أبرز التصريحات في 24 ساعة.. نحارب الإرهاب نيابة عن العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أكد رئيس المجلس الانتقالي العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أنه يعمل حاليا على استكمال مطالب جماهير الشعب السوداني وأهداف الثورة، وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن قتال الإرهاب في العاصمة طرابلس هو "نيابة عن العالم"، وأكد وزير الخارجية سامح شكري، أن هناك توافقا بين الدول الأعضاء بالجامعة العربية على ضرورة التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية.

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