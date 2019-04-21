اليوم.. محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بالسلام. تنعقد الجلسة برئاسة المستشار كمال الدين همام، وعضوية المستشارين إبراهيم فهمي صقر وأحمد سعيد الحوفي. وجاء بأمر الإحالة، قيام للمتهمين "كريم س، محمد س، محمد س"، بقتل المجنى عليه " صلاح محمد" عمدا، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وتوجهوا للمكان الذى أيقنوا تواجد المجنى عليه به، وما أن ظفروه حتى أطلق المتهمين الثانى والثالث أعيرة نارية ليتمكن المتهم الأول من تفيد مخططه بإطلاق عيار ناري أصاب المجني عليه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

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