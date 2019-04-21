السجن 30 عاماً لشقيق الارهابي الفرنسي محمد مراح

أصدرت محكمة الجنايات الخاصة في باريس حكماً بالسجن ثلاثين عاماً على عبد القادر مراح بعدما دانته بالتواطؤ مع شقيقه محمد مراح في قتل سبعة أشخاص في مارس 2012.

وعلق إريك دوبون موريتي محامي المتهم الرئيسي "كيف يمكن الحكم بالسجن ثلاثين عاما على شخص متهم بالتواطؤ حتى في أكثر الارتكابات فظاعة؟ هذا الحكم فاجأ جميع المحترفين في القضاء". وأضاف "بالتأكيد سنطعن في الحكم.

واعتبرت المحكمة أن عبد القادر مراح كان مسؤولا عن سرقة دراجة نارية استخدمها شقيقه في الاغتيالات التي نفذها وهو كان "شريكا" له في الجرائم.