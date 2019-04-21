إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بحجة محاولة طعن

غلاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله) أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على شاب فلسطيني جنوب نابلس شمال الضفة وأصابته بجراح حرجة أمس حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وادعى الناطق باسم شرطة الاحتلال إحباط محاولة طعن جنود من قوات ما يسمى حرس الحدود على حاجز زعترة جنوب نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن «جيش الاحتلال أطلق النار على شاب لم تعرف هويته بعد، على حاجز زعترة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن».

وزعم المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، أن «فلسطينيا يدعى عمر عوني يونس (20عامًا) من قرية سنيريا اقترب من عناصر (حرس الحدود) وهو يحمل سكيناً». وأضاف أنّ «أفراداً من القوات الموجودة أطلقوا النار عليه وأصابوه»، مشيراً إلى أن «أياً من العناصر لم يصب».

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