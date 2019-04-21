كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفارة المصرية بنيوزيلندا تستقبل الجالية في آخر أيام التصويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت سفارة مصر في نيوزيلندا أبوابها لاستقبال أبناء الجالية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، في اليوم الثالث والأخير، لعمليات التصويت بالخارج.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت استعداداتها لتصويت المصريين في الخارج في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي لمدة ثلاثة أيام.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن التصويت في الخارج يجري في 124 دولة، يوجد بها 140 لجنة انتخابية في الخارج.

Advertisements

وأضاف أن عدد اللجان الانتخابية في الخارج بالانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت 139 ولكن تم إضافة لجنة في جنيف ليصبح عدد اللجان الانتخابية 140 لجنة، مشيرا إلى أنه لم يكن بها لجان انتخابية، وبعد إنشاء قنصلية مصرية هناك، طالبت وزارة الخارجية بضرورة وجود لجنة انتخابية بجنيف.

وأضاف: يتم التصويت بالاستفتاء عن طريق الاقتراع السري المباشر أمام اللجان الانتخابية بالبعثات الدبلوماسية، أيام الجمعة والسبت والأحد 19،20،21 أبريل الجاري.

ويبدأ الاقتراع اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة ينظم رئيس اللجنة بها ما لا يخل سلامة العملية الانتخابية.