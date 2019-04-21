عملية سطو جديدة وهذه المرة بطلها عنصر من القوات المساعدة بمرتيل

لم تفلح مساعي شاب في السطو على إحدى الصيدلية بمدينة مارتيل شمال المملكة، أول أمس الجمعة، بعدما حاول السطو بواسطة السلاح.

وقالت مصادر “اليوم 24 ” أن شاب نفذ عملية سطو مسلح تزامنا مع صلاة الجمعة، مستغلا بذلك خلو الشارع من المارة قبل أن تفشل محاولته بعد محاصرته من طرف بعض المواطنين الذين سمعو صراخ الممستخدمة بالصيدلية.

وأضاف المصدر ذاته، أن التحقيق الأولية مع المتهم بالسطو كشف أنه يعمل في صفوف القوات المساعدة بمدينة السمارة، وحل بمارتيل لأسباب لم يتم الكشف عنها بعد، وهو الأمر الذي أثار دهشة المحققين.

وأشار نفس المصدر، أنه تم وضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالته المتهم امام أنظار النيابة العامة، من أجل تعميق البحث معه في المنسوب إليه.