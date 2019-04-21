المحامون يُحرجون الحكومة والقضاء في ملف معتقلي «حراك الريف»

في خروج مثير للنقيب عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثلاثين للمحامين، الذي انطلقت أشغاله عشية أول أمس الخميس بمدينة فاس، قال النقيب، في حضرة كبار مسؤولي قطاع العدالة، إن الأحكام الأخيرة، التي صدرت في حق معتقلي «حراك الريف»، لا تتماشى والمصالحة التي كان عموم المغاربة ينتظرونها مع واقعهم المرير.

وأضاف النقيب أنه وزملاءه يعلنون، عبر مؤتمرهم المنظم بفاس، مساندتهم وتضامنهم مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق التي عاشت احتجاجات اجتماعية بالريف وجرادة وزاكورة، وباقي مناطق المغرب العميق التي يعاني سكانها الهشاشة والإقصاء المجالي.

ورد وزير العدل، محمد أوجار، على هذا الإحراج، بتأكيده أن المغرب يعيش اليوم تجربة متفردة، ومرحلة تحول تاريخي يقوده الملك محمد السادس، من أجل تحديث المغرب وتطويره ودمقرطته، ضمن خطة ترتكز في عمقها على بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتعزيز الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ الحكامة والديمقراطية والعدل والإنصاف والمساواة والأمن والكرامة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.