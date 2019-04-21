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رونالدو أول لاعب يتوج بالدوريات الثلاث الكبرى

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وكالات 0 تبليغ

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أصبح البرتغالي لاعب يوفنتوس الإيطالي أول لاعب في التاريخ ينجح في التتويج بلقب الدوريات الثلاث الكبرى في العالم وأوروبا.

وبتتويج اليوفي السبت رسميًا بطلًا للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو)، زادت خزائن الدولي البرتغالي بلقب جديد جعله يصل للقب الـ27 مع مختلف الأندية التي لعب لها.

وحصد البرتغالي لقب الممتاز (البريمرليغ) ثلاث مرات مواسم 2006 – 2007، و2007- 2008، و2008 – 2009.

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كما توج بلقب (الليغا) مرتين موسمي 2011 – 2012، و2016 – 2017.

وسيكون أمام رونالدو فرصة ذهبية إذا ما نجح في الفوز بلقب هداف ليجمع بين لقب الهداف في الدوريات الثلاث بعد أن فاز بلقب هداف (البريمرليغ) و(الليغا) من قبل.

وحصد اليوفي لقب الدوري الإيطالي (الكالتشيو) للمرة الثامنة على التوالي والخامسة والثلاثين في تاريخه

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