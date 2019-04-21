غضب في مصر بعد تقديم رئيس جامعة “رشوة انتخابية” للطلاب للتصويت بالتعديلات الدستورية -فيديو

أثار فيديو “مفاجآت” رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت ضجة في مصر وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، فيما وصف نائب الرئيس المصري السابق الدكتور محمد البرادعي، أمس الجمعة، ما ظهر في الفيديو بأنه “مشهد مخز”.

وظهر الخشت في فيديو لحفل غنائي أقامه المطرب “محمد حماقي” بالجامعة، الثلاثاء الماضي، معلنا عن “مفاجآت” للطلاب وهو يهتف “تحيا مصر”، الأمر الذي اعتبره معارضون مصريون “رشوة” من الجامعة للطلاب للتصويت لصالح التعديلات الدستورية التي تسمح بتمديد حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي عادة ما يستخدم هتاف “تحيا مصر” في خطاباته.

ومن بين القرارات التي أعلنها رئيس جامعة القاهرة خلال الحفل: إعفاء الطلاب الذين تأخروا في سداد مصاريف الجامعة من دفعها، وإعفاء طلاب المدن الجامعية من رسوم الإقامة والتغذية في شهر رمضان، و5 بالمائة درجات إضافية لكل طالب في العام النهائي من الدراسة، وإجازة أسبوع للعاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس من 25 إلى 29 أبريل الجاري.

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وقال محمد البرادعي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، تعليقا على فيديو رئيس جامعة القاهرة: “هل هذا أهم صرح تعليمي أم سوق خضار؟ هل سنتقدم بهذا الأسلوب؟ هل هذه جامعة أحمد لطفي السيد وطه حسين؟ هل هذه هي الجامعة التي تخرجت منها؟ مشهد مخزي”.

من جهته قال كمال، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان المصري، إن رئيس جامعة القاهرة يجب إقالته على الفور، معتبرًا أن تصريحاته إساءة للجامعة وأساتذتها وطلابها.

وفي تصريح لموقع “المصريون”، أضاف “كمال”، أن “وقوف رئيس جامعة القاهرة على المسرح بهذا الشكل أمر مشين وغير مستساغ، وحديثه يحمل على أنه رشاوى انتخابية لحث طلاب الجامعة على الذهاب للاستفتاء”.

وقال البرادعي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، تعليقا على فيديو رئيس جامعة القاهرة: “هل هذا أهم صرح تعليمي أم سوق خضار؟ هل سنتقدم بهذا الأسلوب؟ هل هذه جامعة أحمد لطفي السيد وطه حسين؟ هل هذه هي الجامعة التي تخرجت منها؟ مشهد مخزي”.