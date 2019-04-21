توفيت طفلة عمرها 7 سنوات، بعد تعرضها لحساسية قاتلة جراء استخدام معجون أسنان، في واقعة مروعة شهدتها ولاية كاليفورنيا الأميركية.
وحسب شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، فإن مونيك ألتاميرانو، لم تنتبه أن أحدث معجون أسنان استخدمته الطفلة دينيس سالدات كان يحتوي مكونا من منتجات الألبان، علما أن ابنتها كانت تعاني حساسية من هذه المنتجات.
واعترفت الأم بأنها تشعر بالتقصير في حق ابنتها لأنها لم تتحقق من مكونات معجون الأسنان الجديد، وذلك بعد سنوات من حرصها على قراءة الملصقات وتأكد خلوها من أي مكونات تتعلق بالألبان.
وأضافت ألتاميرانو: “على عكس ما يقوله لي الجميع، أشعر أنني أهملتها”.
وكانت دينيس تعالج لدى أخصائي في تشخيص حالات الحساسية منذ بلغت عامها الأول، واعتادت أسرتها على قراءة ملصقات أي منتجات للتأكد من أنها آمنة لها.
لكن بينما كانت تقف دينيس إلى جانب شقيقتها الكبرى، تفرش أسنانها بالمعجون الجديد وقعت “المأساة”، بحسب ما تصف “فوكس نيوز”.
كانت هذه تفاصيل خبر معجون أسنان يقتل طفلة.. وأم الضحية “تعترف وتقدم نصيحة مهمة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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