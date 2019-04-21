الصحافيون يصرحون بممتلكاتهم في تونس

بعدما أدرجت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المؤسسات الإعلامية والصحافيين ضمن المصرحين بالممتلكات، أفادت الهيئة، في بلاغ لها، بأن 6 مؤسسات إعلامية فقط من بين 22 استجابت لمراسلات الهيئة، ومدتها بقوائم أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحافيين، وكل من يمارس نشاطا إعلاميا أو صحافيا، المعنيين بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح، وذلك قصد تكوين قاعدة بيانات خاصة بهم.

وأبرزت الهيئة، في بلاغ أصدرته يوم أمس الجمعة، أن المؤسسات التي استجابت لمراسلاتها هي وكالة تونس إفریقیا للأنباء، ومؤسسة الإذاعة الوطنية، ومؤسسة التلفزة الوطنية، وإذاعة «ديوان إ ف م»، وإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وإذاعة «شمس إ ف م».

ودعت الهيئة المؤسسات الإعلامية إلى التفاعل مع أحكام القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح، وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ومع مجهودات الهيئة الساعية إلى إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في الحياة العامة.