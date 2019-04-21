إنتر ميلان وروما يفترقان بالتعادل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افترقا فريقا إنتر ميلان وروما بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ33 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز هدف إنتر ميلان اللاعب إيفان بيريسيتش، وفي المقابل سجل هدف روما اللاعب ستيفان الشعراوي.

وبهذا التعادل رفع إنتر ميلان رصيده من النقاط إلى 61 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد روما 55 نقطة وهو يحتل المركز الخامس.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة سريعة بين الطرفين، وسنحت فرصة خطيرة لدزيكو مهاجم روما، بالدقيقة الثانية بعد تمريرة من كولاروف في العمق الدفاعي إلى دزيكو الذي انفرد بالمرمى، قبل أن يسدد كرة ضعيفة وصلت سهلة إلى هاندانوفيتش.

وعاد كولاروف بتصويبة قوية من على حدود دائرة منطقة جزاء إنتر ميلان، بالدقيقة 6، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن لهاندانوفيتش.

الدقيقة 8 شهدت فرصة حقيقة لإنتر ميلان، بعد عرضية من بوليتانو من الجهة اليمنى، قابلها لوتارو مارتينيز برأسية في المرمى، إلا أن ميرانتي حارس روما، أنقذها ببراعة وأبعدها لترتد إلى بيريسيتش في منطقة الـ6 ياردات، ليسدد بطريقة غريبة بعيدًا عن المرمى.

وبطريقة رائعة، تمكن ستيفان الشعراوي من تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 14، بعد مرور رائع من دي أمبروزيو وفيتشينو من خارج منطقة الجزاء، ليسدد في الزاوية الصعبة على الحارس هاندانوفيتش.

ومجددًا كاد الشعراوي أن يضيف ثاني أهدافه بالدقيقة 33، بعدما سدد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس هاندانوفيتش على مرتين، ليمنع روما من إضافة ثاني أهدافه.

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كوادو أسامواه، الظهير الأيسر للنيراتزوري، كاد أن يتعادل للإنتر بالدقيقة 41، بعدما مر من أكثر من لاعب في الناحية اليسرى ليتوغل لداخل المنطقة ويسدد لترتطم بأقدام لاعبي روما وتمر بجوار القائم إلى ركنية.

واصل إنتر محاولات على مرمى روما، وفي الدقيقة 44، هدد دي أمبروزيو مرمى ميرانتي برأسية خطيرة من داخل منطقة الستة ياردة، لامست الشباك الخارجية لمرمى روما، لتمر بسلام على ذئاب العاصمة.

وأهدر لورينزو بيليغريني فرصة ذهبية بالدقيقة 50، بعدما حصل على الكرة داخل منطقة الجزاء من ناحية اليسار وسدد بيساره تصويبة قوية خارج المرمى، ليضيع على روما فرصة مضاعفة النتيجة.

وأجرى سباليتي أولى تبديلاته في الدقيقة 54، بنزول ماورو إيكاردي بدلاً من رادجا ناينغولان، لزيادة القوة الهجومية للإنتر، في ظل حاجته لإدراك هدف التعادل.

وبالدقيقة 61، عادل إنتر ميلان النتيجة عن طريق بيريسيتش بعد عرضية متقنة من دي أمبروزيو من الجهة اليمنى إلى أقصى الناحية اليسرى.

وحاول بيليغريني فك شفرة إنتر الدفاعية، من خلال التسديد من مسافات، وسدد من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 67 كرة قوية على يسار هاندانوفيتش، إلا أن الحارس كان لها بالمرصاد.

وأهدر لوتارو فرصة ثمينة بالدقيقة 69، بعد عرضية من ماتياس فيتشينو من جهة اليمين، قابلها لوتارو بتسديدة قوية بعيدة تمامًا عن المرمى، ليهدر فرصة بطريقة غريبة ويضيع على فريقه فرصة التقدم.

وبردة فعل ممتازة، أنقذ سمير هاندانوفيتش مرمى إنتر من هدف محقق وقاتل بالدقيقة 90، بعدما انطلق كولاروف من الناحية اليسرى واخترق وتوغل لداخل المنطقة وسدد كرة أثناء سقوطه داخل المنطقة، ليبعدها الحارس بطريقة بارعة عن مرماه.