برشلونة يفوز على سوسييداد بهدفين مقابل هدف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق برشلونة الفوز على ريال سوسييداد بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ33 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا برشلونة كل من اللاعبين كليمونت لينغليت وجوردي ألبا، وفي المقابل سجل هدف ريال سوسييداد اللاعب خوان ميغيل خيمينيز لوبيز.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 77 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ريال سوسييداد عند 41 نقطة وهو يحتل المركز العاشر.

مجريات المباراة:

أول تهديد في المباراة كان لأصحاب الأرض في الدقيقة 13، حيث أرسل ليونيل ميسي قائد برشلونة كرة عرضية في منطقة الجزاء لزميله سواريز، لكن حارس سوسييداد رولي أمسك بالكرة قبل أن تصل للأوروغواياني.

وفشلت كل محاولات برشلونة لكسر التكتلات الدفاعية لريال سوسيداد سواء على الأطراف أو التمريرات البينية في العمق، حيث لم يُسدد البلوغرانا في أول 25 دقيقة أي كرة على مرمى الضيوف.

وجاءت أول تسديدة في الدقيقة 26، عبر القائد ليونيل ميسي من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت أعلى مرمى الحارس رولي.

ورغم القوة الدفاعية لريال سوسييداد، افتقد الفريق السرعة في التحول من الدفاع للهجوم، وتنفيذ الهجمات العكسية بشكل جيد، ولم يستغلوا تقدم لاعبي البارسا في الكثير من الأحيان لتهديد مرمى تير شتيغن.

وأهدر خوانمي لاعب ريال سوسييداد فرصة تسجيل الهدف الأول، حيث استقبل عرضية مميزة في منطقة الجزاء، وسدد لكن تصدى له ببراعة الحارس تير شتيغن، في الدقيقة 35.

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وفرط لويس سواريز في أخطر فرصة لبرشلونة، حيث استقبل الكرة من زميله ألبا وسدد بقوة وتألق الحارس رولي في التصدي له في الدقيقة 42.

واقتنص الفرنسي كليمونت لينغليت الهدف الأول لبرشلونة، في الدقيقة 46، حيث نفذ زميله عثمان ديمبيلي ركلة ركنية ليضع لينغليت الكرة في الشباك برأسه أقصى يسار رولي حارس سوسييداد.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول باردو مهاجم سوسييداد تهديد مرمى برشلونة، حيث أرسل تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن تصدى لها تير شتيغن في الدقيقة 51.

وقرر فالفيردي الدفع بسيرجيو بوسكيتس بدلًا من آرثر، للسيطرة على الكرة بشكل أكبر في خط الوسط، ومحاولة تأمين النتيجة.

ونجح خوانمي في تسجيل هدف التعادل لريال سوسييداد بالدقيقة 62، حيث هرب من رقابة الدفاع واستغل تمريرة سحرية في العمق من زميله ميكيل ميرينو، وأسكن الكرة في الشباك.

وجاء الرد السريع من برشلونة، في الدقيقة 64، حيث استقبل جوردي ألبا تمريرة من ميسي وتوغل في منطقة جزاء سوسييداد وسدد أقصى يسار الحارس رولي.

ودفع فالفيردي بكوتينيو بدلًا من عثمان ديمبيلي، من أجل إراحة الفرنسي العائد من الإصابة مؤخرًا، وتنشيط الجبهة اليسرى للبلوغرانا.

وكاد فيدال أن يُسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 81، حيث استقبل كرة عرضية من الجبهة اليمنى، لكن تسديدته علت مرمى ريال سوسييداد.

وأجرى فالفيردي تبديلًا آخر بإشراك سيرجي روبيرتو بدلا من فيدال من أجل إهدار الوقت، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، لتنتهي المباراة بفوز البارسا.