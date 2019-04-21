الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية: تزامن التصويت في الداخل والخارج قانوني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الأحد 2019.4.21 02:22 صباحا بتوقيت أبوظبي 29 مشاهدة

0 تعليق العين الإخبارية " frameborder="0"> " frameborder="0"> قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية إن تزامن التصويت في الداخل والخارج قانوني.

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