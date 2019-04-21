شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يشيد بإقبال المصريين فى اليوم الأول من التصويت على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بإقبال المواطنين خلال اليوم الأول من التصويت على التعديلات الدستورية داخل مصر، مطالبا الشعب المصرى بمواصلة المشاركة الإيجابية خلال اليومين المتبقيين.

وقال النائب رياض عبد الستار، فى بيان له إن المصريين أثبوا اليوم أنهم مدركون تماما للمرحلة الهامة التى تعيشها مصر ويتفهمون مدى أهمية الإنجازات التى تشهدها مصر فى الوقت الحالى.

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وأوضح ، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن أن إقبال المصرين على التصويت على الانتخابات أثبت التفافهم حول الوطن ويؤكدون دعمهم للنهوض بمصر الغالية.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.