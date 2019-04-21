أوساط سياسية للراي تستبعد تحول الموازنة أسيرة استقطاب سياسي بعد محاصرتها شعبيا

استبعدت أوساط سياسية لصحيفة "الراي" الكويتية أن تتحوّل ​الموازنة​ أسيرةَ استقطاب سياسي بعد "محاصرتها" شعبياً، باعتبار أن مثل هذا الأمر سيرتّب أثماناً باهظة على "الوقت الثمين" الذي يحتاج إليه ​لبنان​ للوفاء بالتزاماته وتعهداته أمام ​الدول المانحة​ في مؤتمر "سيدر"، ناهيك عن مَخاطِر تحوّل "شدّ الحبال" حول آليات خفض العجز عامل استنزاف في السوق المالية لا يحتاج إليه لبنان الذي يواجه أيضاً ضغوطاً أميركية متصاعدة لجهة عدم السماح لـ "​حزب الله​" بالتفلّت من العقوبات عليه عبر ​القطاع المصرفي​ - المالي.

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