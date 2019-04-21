المجلس العسكري بالسودان يحيل جميع الضباط برتبة فريق بالمخابرات للتقاعد

أعلن ​المجلس العسكري​ الانتقالي السوداني إحالة جميع الضباط برتبة فريق في قيادة جهاز ​الأمن​ والمخابرات الوطني إلى التقاعد.

وأصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن ​عبد الفتاح البرهان​، قرارا بإحالة الضباط برتبة فريق الذين يبلغ عددهم 8 أشخاص إلى التقاعد بهيئة قيادة الجهاز في إطار خطة وإجراءات إعادة هيكلة وتنظيم الجهاز.

وشمل القرار كلا من تاج السر عثمان سليمان، عبد العزيز عبد الله بخيت، دخري الزمان عمر محمد، سليمان محمد ​أحمد محمد​، أحمد مختار أحمد، عبد الوهاب الرشيد علي، محمد مختار حسن وعباس ​علي خليفة​.

وفي 11 نيسان الحالي، عزل ​الجيش السوداني​ البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع ​احتجاجات​ شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، ليتم عقب ذلك تشكيل المجلس العسكري الانتقالي لإدارة السلطة مؤقتا في البلاد.