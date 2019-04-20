علي بن تميم: ذهنية المؤامرات لن تخرج تركيا من أزمتها

حذر سعادة الدكتور علي بن تميم، مدير عام «أبوظبي للإعلام» في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من أن ادعاءات تركيا للمؤامرات لن تخرجها من أزمتها الحالية، مؤكداً أن أردوغان الذي يستولي مع ابنه بلال على مقدرات تركيا من السهل عليه أن يفتعل الأزمات للتغطية على السرقات والخسارات، والعلاقات لن تستقيم بالابتزاز، وإن صارت تركيا تعتقل الخليجيين وتلفق لهم التهم وتزج بهم في السجون، تخبط استعراضي لن يغير موقف الخليجيين الحاسم والفاضح للتآمر الأردوغاني، وتبعها بتغريدة أخرى توضح أن ذهنية المؤامرات الداخلية والخارجية لن تجعل أردوغان يتملص من الأزمة التي قادته نتيجة تعنته وعدوانيته تجاه معارضيه. إنه نوع من احتراف الهروب إلى الأمام بعيد الانسحاق في الانتخابات حلقة جديدة من مسلسل خلق الأزمات مع الخارج وأضاف في تغريدة ثالثة تحتوي على حقائق خافية لسياسة أردوغان أن لعبة أردوغان ومحاولاته البائسة للهروب من فشله الاقتصادي والسياسي، تدفعه إلى مزيد من التهور السياسي، دافعاً بتركيا إلى أزمات جديدة هي في حقيقة الأمر أزماته الشخصية وفقدانه التوازن. أردوغان المرتبك وسياساته الهوجاء في هذا التقرير الذي يوضح الكثير من حقائق خافية.