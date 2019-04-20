إندبندنت التركية: عمدة إسطنبول الجديد يحقق في ممارسات حزب أردوغان

أبوظبي (مواقع إخبارية)

طالب أكرم إمام أوغلو، العمدة المنتخب لمدينة إسطنبول، بإجراء تحقيق مفصل حول الإجراءات التي اتخذتها البلدية طيلة الـ17 يوماً التي امتدت من يوم إجراء الانتخابات في 31 مارس الماضي حتى يوم تسلمه الرئاسة في 17 أبريل الجاري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «إندبندنت التركية»، على موقعها الإلكتروني، فقد حدد إمام أوغلو مفتشين اثنين من العاملين في لجنة التفتيش بالبلدية، مع ثلاثة خبراء آخرين سيتم تكليفهم، ومنحهم صلاحية تدقيق قاعدة البيانات الإلكترونية.

وذكرت وثائق حصلت عليها الصحيفة من مصادر خاصة أن حملة التفتيش التي أطلقها إمام أوغلو لا تقتصر على مجرد فحص قاعدة البيانات، إذ أرسل رئيس البلدية المنتخب خطاباً إلى شركات البلدية في 18 أبريل الجاري (غداة تنصيبه) وطلب منها الكثير من المعلومات والوثائق، بينها سجلات البنوك.

وأظهرت الوثائق التي نشرتها الصحيفة أن أكرم إمام أوغلو طلب محاضر تحديد الحيازات المصرفية خلال الفترة من يوم الانتخابات 31 مارس الماضي، وحتى يوم إرسال الخطاب 18 أبريل الجاري.

كما طلب أوغلو وثائق الأملاك غير المنقولة المسجلة في إدارة تسجيل الأراضي بالبلدية، إلى جانب قوائم المركبات المسجلة باسمها، وأسماء مستخدميها، والحواسيب ما بين مكتبية ولوحية، والهواتف المحمولة، وأسماء الأشخاص المخصصة لهم مع لوائح الموظفين سواء كانوا دائمين أم متعاقدين.

كما طالب عمدة بلدية إسطنبول بالنسخ المصدقة عن الجداول المالية، ونتائج الميزانية، ومحاضر إحصاء الخزانات والممتلكات والقيم المنقولة.

يأتي ذلك في ظل استلام عدد من المرشحين الفائزين برئاسة عدد من البلديات، مناصبهم، وقد ورثوا عن سابقيهم من المنتمين لحزب العدالة والتنمية الحاكم ديونا هائلة.

وآخر هؤلاء رئيس بلدية ماردين الكبرى، عضو حزب الشعوب الديمقراطي الكردي أحمد تُرك، الذي قال بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، الجمعة، إن خزانة البلدية عندما تسلمها وصي عيّنه الحزب الحاكم، كان بها 93 مليون ليرة تركية، ولكنه تسلمها الآن مدينة بمبلغ 620 مليون ليرة.

جاء ذلك في أول اجتماع عقده ترك بالبلدية، وقال فيه: «لما أبعدتني حكومة حزب العدالة والتنمية عن رئاسة بلدية ماردين في 2016 وعينت عليها وصيا قضائيا كان في خزانة البلدية 93 مليون ليرة نقدية، وتسلمت الآن البلدية من الوصي وهي مدينة بمبلغ 620 مليون ليرة».

وتابع قائلا: «هذا شيء جنوني لا يستوعبه العقل، كيف يمكن أن تكون 620 مليون ليرة دينا لبلدية مدينة جميع إيراداتها تصل إلى 6 ملايين ليرة فقط؟».

ومن جهة أخرى، طالب عمدة إسطنبول الجديد، من يتقاضى رواتب من موظفي البلدية، ولا يقومون بتأدية أية مهام أو خدمات، بأن يتقدموا باستقالاتهم ويرحلوا عن العمل. وشدد على أنه يقدر العمل ومن يجتهد، وأنه لا توجد أية مشكلة بينه وبين كافة العاملين تحت سقف البلدية سوى تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بشكل يلبي رغباتهم وطموحاتهم.