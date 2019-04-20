أردوغان يحكم قبضته على الإعلام التركي

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشفت صحيفة تركية، عن منح سلطة الإشراف على وكالة الأناضول للأنباء (شبه رسمية)، وتعيين العاملين بها، إلى مكتب اتصالات رئاسة الجمهورية التركية.

وأوضح الموقع الإلكتروني لصحيفة «ديكَن»، نقلا عن القرار الرئاسي الذي نشرته الجريدة الرسمية، بهذا الصدد، بتوقيع رجب طيب أردوغان.

ووفق القرار، فإن مكتب الاتصالات الرئاسي سيكون مسؤولًا عن الوكالة لمدة 5 أعوام، على أن يتولى أيضا الرقابة على ميزانيتها سنويا.

ويحق لمكتب الاتصالات بالرئاسة التركية السيطرة على أنشطة الوكالة وإدارات ميزانيتها والتنظيم والموارد البشرية، وسيحدد العقد المبرم بين المكتب والوكالة الرسمية الطرق التي يتم بها تعيين المسؤولين التنفيذيين بها.

ومن بين صلاحيات رئاسة مكتب الاتصالات، الإشراف على مؤسسة الإعلانات الصحفية، التي تأسست بالأناضول، كما أن هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية تقوم بأنشطتها كإحدى المؤسسات التابعة لرئاسة مكتب الاتصالات، وفق ذات الصحيفة. تجدر الإشارة إلى أن وكالة الأناضول كانت تتبع أحد نواب رئيس الوزراء، في النظام البرلماني الذي كان معمولًا به في تركيا قبل أن تتحول إلى نظام رئاسي عام 2018. ويرى معارضون أن هذه الخطوة تأتي في ظل مساعي أردوغان للتحكم في الآلة الإعلامية بالبلاد بشكل كامل.

وتحت عنوان «الإعلام المتأزم في تركيا الاستبدادية»، شكا عدد من الهيئات والمنظمات الإعلامية من سيطرة النظام على وسائل الإعلام، لا سيما في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية التي أجريت نهاية مارس.

التقرير ذكر، كذلك، أنه بين عامي 2011 و2018 حظر النظام الحاكم في تركيا نشر 468 مادة إخبارية، بينما بلغ هذا العدد 34 خلال أول شهرين من 2019 الجاري.

ووفق التقرير، فقد شدد نظمي بيلغين، رئيس جمعية الصحفيين الأتراك، على أن طرح العلاقة بين النظام والإعلام للحساب والمساءلة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لحق الشعب التركي في الحصول على الخبر.

وأضاف المتحدث قائلًا: «الإعلام في تركيا بات في قبضة يد واحدة، ونحن حالياً نعيش في نظام إعلامي أكثر من 90% منه موالٍ للحكومة، فهناك عشرات الصحف التي تصدر بعناوين موحدة لصالح النظام الحاكم».

وأوضح أن الشعب أصبح فاقداً للثقة فيما تنشره وسائل الإعلام التابعة للنظام التركي.