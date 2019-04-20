باحثة سياسية: أردوغان يتغاضى عن استهداف ممولي «داعش»

أبوظبي (مواقع إخبارية)

ذكرت الباحثة المحللة في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» ميرفي طاهر أوغلو أنّ قيام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية بتصنيف ستة أفراد وشركة تحويل أموال لها مكاتب في تركيا بسبب دورهم في شبكة مالية أساسية تابعة لـ«داعش»، يكشف فشل أنقرة المستمر في ضرب الشبكات المالية للمجموعة الإرهابية.

وأوضحت الباحثة في تقريرها الأفراد الستة يشكلون جزءاً من مجموعة شبكة «الراوي» التي تسيّر عملياتها في تركيا والعراق تحت قيادة العراقي مشتاق طالب زغير الراوي. وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على ابنه واثنين من أشقائه إلى جانب شخصين من عائلته الموسعة.

يذكر أن شبكة الراوي أشرفت بدءاً من 2017، على عمليات تحويل الأموال من وإلى تركيا لصالح «داعش» وفقاً لما قاله مكتب مراقبة الأصول، بمساعدة أفراد لم يتم الإعلان عن أسمائهم، نقلت الشبكة المال عبر محافظة سامسون الواقعة شمال تركيا لدعم قادة التنظيم في العراق وسوريا.

وبحلول مايو 2018، شغّلت الشبكة الحوالات من الفرع التركي لشركة الأرض الجديدة للصيرفة التي صنفتها الوزارة.

وفي وقت سابق، صنف مكتب مراقبة الأصول 11 فرداً أو كياناً على الأقل يعملون في تركيا لصالح «داعش» أو لصالح مجموعات جهادية أخرى مثل القاعدة أو الجهاد الإسلامي.

وأصبحت تركيا ومنذ عام 2014 بيئة أساسية لتهريب الأسلحة والسيولة والمقاتلين إلى داعش داخل سوريا.

وأكدت الباحثة ميرفي أوغلو أن تصنيف وزارة الخزانة الأميركية الأخير يوضح أنّ التنظيم مستمر في عمله من داخل الأراضي التركية، مشيرة إلى أن إخفاق أنقرة في قمع الشبكات الإرهابية على أراضيها هو مسألة «خيار» لا مسألة غياب كفاءة. موضحة أنه منذ انقلاب فاشل هدد قبضة أردوغان على الحكم سنة 2016، استخدم الرئيس التركي جميع المؤسسات الحكومية والقضائية تحت سيطرته لشن تطهير سياسي ضد المعارضين حيث يوجد أكثر من 150 ألف معارض بمن فيهم صحافيون وأكاديميون وفنانون في السجون، غير أن الإرهابيين المحتجزين في تركيا يتم إطلاق سراحهم من دون توجيه اتهامات أو يتلقون أحكاماً مخففة.