«التايمز»: منظمة مرتبطة بـ«الإخوان» وقطر تكرم زوجة أردوغان

أبوظبي (مواقع إخبارية)

قالت صحيفة «تايمز» البريطانية، في تقرير لها، إن شبكة خيرية في لندن لها صلات بتركيا وقطر وجماعة «الإخوان» الإرهابية، منحت جائزة إنسانية لزوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وذكرت الصحيفة، أنه تم تقديم جائزة «صانع التغيير» إلى أمينة أردوغان، في المنتدى الإنساني العالمي عن عملها في الدفاع عن اللاجئين. وألقت الـ«تايمز» الضوء على قيام الرئيس التركي بسجن أو طرد أكثر من 150 ألف معارض منذ الانقلاب الفاشل في عام 2016.

كما أشارت الصحيفة البريطانية، إلى العمليات العسكرية التي يشنها أردوغان، ضد المسلحين الأكراد في تركيا وسوريا، والتي أدت إلى مقتل الآلاف من الأشخاص وتشريد مئات الآلاف الآخرين.

والمنتدى الإنساني العالمي، هو شركة مسجلة في المملكة المتحدة، يتولى إدارته شخصان تركيان يعيشان في بريطانيا، مع شخص ثالث بريطاني من أصل تركي.

وأنشأ محمد عمران أرشد، المدير الأول للشركة، الفرع البريطاني لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث لفتت الصحيفة البريطانية إلى الارتباط الوثيق بين الحكومة القطرية وأردوغان والإخوان الإرهابية.