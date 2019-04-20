أبوظبي (مواقع إخبارية)
قالت صحيفة «تايمز» البريطانية، في تقرير لها، إن شبكة خيرية في لندن لها صلات بتركيا وقطر وجماعة «الإخوان» الإرهابية، منحت جائزة إنسانية لزوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وذكرت الصحيفة، أنه تم تقديم جائزة «صانع التغيير» إلى أمينة أردوغان، في المنتدى الإنساني العالمي عن عملها في الدفاع عن اللاجئين. وألقت الـ«تايمز» الضوء على قيام الرئيس التركي بسجن أو طرد أكثر من 150 ألف معارض منذ الانقلاب الفاشل في عام 2016.
كما أشارت الصحيفة البريطانية، إلى العمليات العسكرية التي يشنها أردوغان، ضد المسلحين الأكراد في تركيا وسوريا، والتي أدت إلى مقتل الآلاف من الأشخاص وتشريد مئات الآلاف الآخرين.
والمنتدى الإنساني العالمي، هو شركة مسجلة في المملكة المتحدة، يتولى إدارته شخصان تركيان يعيشان في بريطانيا، مع شخص ثالث بريطاني من أصل تركي.
وأنشأ محمد عمران أرشد، المدير الأول للشركة، الفرع البريطاني لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث لفتت الصحيفة البريطانية إلى الارتباط الوثيق بين الحكومة القطرية وأردوغان والإخوان الإرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر «التايمز»: منظمة مرتبطة بـ«الإخوان» وقطر تكرم زوجة أردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.