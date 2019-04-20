بنك قطر الوطني يواصل الاستدانة

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أكد بنك قطر الوطني، في إفصاح للبورصة المحلية، أنه أنهى إصدار السندات بقيمة 850 مليون دولار ولأجل استحقاق يبلغ 3 سنوات؛ على أن يتم تداول هذه السندات في سوقي تايبيه ولندن للأوراق المالية.

يأتي ذلك بعد شهر من إصداره سندات مقومة بالعملة الأميركية بقيمة مليار دولار، لتوفير النفقات الجارية للبنك، لإعادة تمويلها واستثمارها، وسط تراجع في وفرة السيولة التي تعاني منها البلاد.

وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، تراجع حاد للموجودات الأجنبية «الأصول» للقطاع المصرفي القطري، خلال يناير الماضي، وسط حاجة متصاعدة للحكومة والبنوك للعملة الأجنبية لتلبية النفقات الجارية.

ويواجه القطاع المصرفي في قطر أزمة وفرة في السيولة المالية بالنقد الأجنبي، بفعل تراجع المؤشرات الاقتصادية من جهة، واستنزاف الحكومة القطرية للسيولة من البنوك عبر الاقتراض منها بشكل مكثف منذ قرار المقاطعة العربية.

وأكد البنك، في بيانه أن الإصدار يعد إحدى أدوات تنويع مصادر التمويل، من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية مختلفة، وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة.

وفي 6 مارس الماضي، أعلن بنك قطر الوطني إصدار قرض تجمع بنكي غير مضمون بمبلغ 2 مليار يورو (2.26 مليار دولار) لأجل 3 سنوات.

وبنك قطر الوطني الذي اقترض 4.110 مليارات دولار في غضون شهر ونصف، هو أكبر مصرف من حيث الأصول قطر، ومملوك بنسبة 50% لجهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية للإمارة الصغيرة.