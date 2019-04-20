وزير باكستاني : مهاجمو قوات الأمن في بلوشستان جاؤوا من إيران

إسلام أباد (وكالات)

أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي أمس أن المهاجمين الذين قتلوا 14 من الجنود وقوات الأمن الباكستانية الخميس الماضي في بلوشستان، جنوب غرب البلاد، هم انفصاليون بالوش جاؤوا من إيران لشن هذا الهجوم.

وكان نحو عشرين مهاجماً يرتدون زي قوة شبه عسكرية من حرس الحدود، اعترضوا حافلات تقل العناصر الأمنيين على الطريق الساحلية المؤدية إلى كراتشي، قبل أن يقتلوا 14 منهم.

وأوضح الوزير أن لدى باكستان دليلاً على أن المهاجمين كانت لديهم «معسكرات تدريب وقواعد لوجستية داخل المناطق الإيرانية المحاذية لباكستان»، معرباً عن أمل بلاده بأن تتحرك السلطات الإيرانية سريعاً ضد «الإرهابيين البالوش»، مشيراً إلى أن لهذه المجموعات امتدادات في أفغانستان أيضاً.

وقتل في الهجوم عشرة عناصر في البحرية الباكستانية وثلاثة في القوة الجوية وعنصر في حرس الحدود.

وأبلغت باكستان السلطات الإيرانية ما تملكه من معلومات عن «العناصر الضالعين في الهجوم».

ولفت قرشي إلى أن بلاده أنشأت قوة حدودية جديدة في مدينة توربات (جنوب غرب) لضمان مراقبة أكثر فاعلية للحدود مع إيران والبالغ طولها 950 كلم، مذكراً ببدء تشييد جدار على طول الحدود.