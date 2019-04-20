كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس العسكرى السوداني يحيل 8 ضباط بقيادة جهاز الأمن والمخابرات للتقاعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً بإحالة جميع الضباط برتبة الفريق بهيئة قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وعددهم 8 ضباط، للتقاعد، وذلك في إطار خطة وإجراءات إعادة هيكلة وتنظيم الجهاز.

وشمل القرار كلا من: تاج السر عثمان سليمان، عبد العزيز عبد الله بخيت، دخري الزمان عمر محمد، سليمان محمد أحمد محمد، أحمد مختار أحمد، عبد الوهاب الرشيد علي، محمد مختار حسن وعباس علي خليفة.