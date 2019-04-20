كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميليشيا الحوثي تعين قيادياً إخوانياً في مجلس شوراها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عينت ميليشيات الحوثي الانقلابية، قيادياً إخوانياً، عضواً في مجلس الشورى التابعة لها، حسب ما ذكر موقع "المشهد العربي"، السبت.

وأصدر رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، قراراً بتعيين عادل محمد حسن دماج، عضواً في مجلس شورى الميليشيا في صنعاء.

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ويأتي تعيين القيادي الإخواني عادل دماج، في إطار التقارب بين ميليشيا الحوثي، وجماعة الإخوان المسلمين في اليمن(حزب الإصلاح).

والقيادي الإخوان عادل دماج، هو نجل القيادي الإخواني محمد حسن دماج، الذي يُعد من مؤسسي تنظيم الإخوان المسلمين شمال اليمن، وقاد حرباً ضد الجبهة الوطنية في المناطق الوسطى، ورشحته جماعة الإخوان (حزب الإصلاح) لتولي عدد من المناصب، منها وزيراً للإدارة المحلية والداخلية، وكان محافظاً لمحافظة عمران في 2014، عندما سيطر الحوثيين على المحافظة.

وكانت ميليشيا الحوثي، اعتقلت محمد حسن دماج بعد دخول صنعاء، غير أنها أطلقت سراحه وتوفي مؤخراً، وقد أقامت الميليشيا جنازة رسمية للقيادي الإخواني.