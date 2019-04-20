كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق باب التصويت في لندن ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت سفارة مصر في لندن، اليوم السبت، باب التصويت في أول أيام الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وحدد للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 إبريل 2019، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وتجرى عملية التصويت في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء.