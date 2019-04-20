كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجالية المصرية بقبرص تشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمر توافد أبناء الجالية المصرية بقبرص، للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ونشرت صفحة وزارة الخارجية على "فيسبوك" بعض الصور لمشاركة أبناء الجالية المصرية في قبرص في عملية التصويت على الاستفتاء.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الأربعاء فتح باب التصويت للمصريين في الخارج على مدار ثلاثة أيام (الجمعة والسبت والأحد).

وتجرى عملية التصويت في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، بحسب بيانات وزارة الهجرة.