كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف يعلن نجاح عملية عسكرية في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف في اليمن، العقيد تركي المالكي، السبت، نجاح عملية استهداف شبكة الطائرات المسيرة للحوثيين في صنعاء.

وأكد التركي في اتصال مع "العربية"، أن "الميليشيات الحوثية تحاول إخفاء منشآتها العسكرية قرب أحياء سكنية في صنعاء".

وأعلن التحالف صباح اليوم السبت بدء عملية "استهداف نوعية في صنعاء لتدمير شبكة الطائرات بدون طيار بمعسكر دار الرئاسة"، مع التشديد على أن "الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية".

وأشار التحلف إلى اتخاذه كافة الإجراءات لحماية المدنيين، معلنا عن تدمير كهف تستخدمه "ميليشيات الحوثي لتخزين الطائرات بدون طيار بمعسكر دار الرئاسة".

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وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف نفذ غارتين على معسكر النهدين في مجمع دار الرئاسة جنوب العاصمة صنعاء.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، يوم الجمعة، انضمام قائد في الجيش اليمني المدعوم من التحالف، بعد انشقاقه عن القوات الحكومية.

وذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في صنعاء، أن قائد الشرطة العسكرية في محور اليتمة بالجيش اليمني في محافظة الجوف العقيد أحمد المجنحي، أعلن انشقاقه عن قواته وانضمامه إلى القوات المسلحة في صنعاء.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا يقوم، منذ 26 مارس 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق أخرى تسيطر جماعة "أنصار الله" عليها.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.