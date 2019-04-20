كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 4 جنود أتراك قرب الحدود العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الدفاع التركية والجيش اليوم السبت، إن 4 جنود أتراك قتلوا أمس الجمعة، في اشتباكات بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني قرب الحدود مع العراق.

وذكرت وكالات أنباء والجيش اليوم السبت، أن قاعدة عسكرية تعرضت لهجوم في منطقة سكورجا الجبلية في إقليم هكاري في جنوب شرق تركيا مما دفع الجيش التركي للرد بعملية جوية.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن الجيش التركي قوله، "تم تحييد 20 مسلحاً على الأقل" نتيجة للعملية. وذكرت الوكالة أن الجيش نظم مراسم لتشييع الجنود القتلى اليوم السبت. وكان من المقرر أن يشارك وزير الدفاع خلوصي أكار في المراسم.

وقالت الوزارة، إن 6 جنود آخرين أصيبوا في الاشتباكات.

وبدأ حزب العمال الكردستاني تمرداً منذ عام 1984 للمطالبة بحكم ذاتي في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية.