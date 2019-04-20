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منظمة يمنية: 4300 انتهاك حوثي للحريات الإعلامية

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أكدت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، نحو 4300 انتهاك للحريات الإعلامية خلال العام الماضي، بينها 18 حالة قتل.

وقالت المنظمة خلال إطلاق تقريرها السنوي إن مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران ارتكبت ما نسبته 98.2 في المائة من إجمالي الانتهاكات المرصودة بحق الصحفيين خلال العام الماضي وسط صمت دولي مريب وتجاهل المنظمات الأممية.

وطالبت المنظمة اليمنية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بممارسة الضغوط للإفراج عن الصحفيين المختطفين.

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