شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة يمنية: 4300 انتهاك حوثي للحريات الإعلامية والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المنظمة خلال إطلاق تقريرها السنوي إن مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران ارتكبت ما نسبته 98.2 في المائة من إجمالي الانتهاكات المرصودة بحق الصحفيين خلال العام الماضي وسط صمت دولي مريب وتجاهل المنظمات الأممية.
وطالبت المنظمة اليمنية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بممارسة الضغوط للإفراج عن الصحفيين المختطفين.
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