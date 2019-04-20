شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: ضرورة التوصل لحل نهائي للقضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن هناك توافقًا بين الدول الأعضاء بالجامعة العربية على ضرورة التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية يستند على مبادئ الشرعية الدولية والمبادرة العربية وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال شكري ردًا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ليندوى سيسولو بالقاهرة اليوم: "إن اجتماع مجلس الجامعة العربية غدًا سيعقد بطلب من فلسطين للاستماع للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولطرح الرؤية للوضع الحالي ورؤية فلسطين لتحقيق السلام والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأضاف أن الدعم الذي يتوفر للشعب الفلسطيني وتحقيق كل حقوقه المشروعة هو أمر مستقر، لافتًا إلى أنه خلال هذه المرحلة فإن هناك عدد من التحديات التي يجب التعامل معها والقدرة على تجاوزها من خلال استمرار إظهار التوافق العربي والعمل العربي المشترك.

من ناحيتها، أكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا دعم بلادها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التي لا تتجزأ.