اليمن: طيران التحالف يستهدف معسكر دار الرئاسة بصنعاء

اغتيال مسؤول أمني بكمين في تعز

صنعاء ـ وكالات: أطلق طيران التحالف العربي أمس، عملية لاستهداف قدرات الطائرات المسيرة لجماعة أنصار الله في العاصمة صنعاء وسط اليمن. ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن التحالف العربي، “بدء عملية لتدمير شبكة وقدرات الطائرات المسيرة بمعسكر دار الرئاسة في صنعاء”.

وأضاف أن “الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العُرفية”. في السياق، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة “سبوتنيك” الروسية بأن طيران التحالف نفذ غارتين على معسكر النهدين في مجمع دار الرئاسة جنوب العاصمة صنعاء.

وقتل النزاع اليمني عشرات الآلاف من الأشخاص، سقط بعضهم في ضربات جوية للتحالف، ودفعت عشرة ملايين شخص إلى شفا مجاعة. ويعاني اليمن أيضا ثالث تفش كبير للكوليرا منذ بداية الصراع. وتوصل طرفا الحرب خلال محادثات سلام قادتها الأمم المتحدة في ديسمبر إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وسحب القوات من مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر التي تعد شريان حياة لليمن يدخل منه الوقود والغذاء. وصمدت الهدنة إلى حد بعيد لكن لم يتم سحب القوات بسبب عدم الثقة بين الطرفين مما أثار تساؤلات بشأن هدف الأمم المتحدة من إجراء مزيد من المحادثات للاتفاق على إطار عمل لمفاوضات سياسية لإنهاء الحرب. ويستمر العنف ونزوح السكان في مناطق أخرى باليمن لا يشملها وقف إطلاق النار.

إلى ذلك، اغتال مسلحون، مساء امس الاول مسؤولا أمنيا في محافظة تعز جنوب غرب اليمن، حيث أوضح مصدر في السلطة بمحافظة تعز إن مسلحين أطلقوا النار على نائب ضابط الأمن والنظام في إدارة شرطة محافظة تعز النقيب محمود الحميدي، أثناء مروره على متن آلية للشرطة في عقبة مفرح بوادي المدام وسط مدينة تعز، بعد عودته من تنفيذ مهمة. وأضاف بأن الأجهزة الأمنية كثفت عقب الحادثة تواجدها في عدد من المناطق في المدينة لتعقب المتورطين.