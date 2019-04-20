المصريون يصوتون في الاستفتاء على تعديل الدستور

في السياسة 21 أبريل,2019 نسخة للطباعة

فيما يستمر الاقتراع بالخارج

القاهرة ـ وكالات: أدلى الناخبون المصريون بأصواتهم أمس فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذى يستمر حتى غدا الإثنين.

ويحق لأكثر من ستين مليون ناخب الادلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى أقرها مجلس النواب المصري بأغلبية كبيرة، حيث وافق عليها 531 نائبًا من أصل 554 نائبًا شاركوا في الجلسة العامة، بينما رفض التعديلات 22 نائبًا، فيما امتنعت نائبة واحدة عن التصويت. وكانت البعثات الدبلوماسية فى الخارج قد فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين المصريين المغتربين أمس الاول ولمدة ثلاثة أيام. وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء. وأشارت الهيئة إلى أن عملية التصويت سوف تخضع لإشراف قضائى كامل بمشاركة 19ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.

وأعلنت الهيئة، موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج، أيام الجمعة والسبت والأحد، “19 و20 و21″ أبريل الجاري للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين، “20 و21 و22″ أبريل الجاري، بالنسبة للمصريين في الداخل. وتشمل أبرز التعديلات الدستورية المقترحة، تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، بدلا من أربع سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره. ومن المقرر اعلان نتيجة الاستفتاء يوم27 أبريل الجارى.

وأعلنت جامعة الدول العربية في بيان عن نشر أعضاء بعثتها لمتابعة الاستفتاء على بعض تعديلات الدستور في مختلف المحافظات بجمهورية مصر العربية، حيث سيتواجد المتابعون الذين ينتمون إلى 13 جنسية عربية في محافظات القاهرة والجيزة وبعض محافظات الوجه البحري والقناة والصعيد، وسيبدأ المتابعون عملهم في متابعة مجريات أيام الاقتراع. وأشار البيان إلى أن المتابعين سوف يقومون بمتابعة مجريات عملية الاستفتاء خلال مرحلة الافتتاح والاقتراع والإغلاق والعد والفرز، وذلك بهدف تقييم مدى توافقها مع الإجراءات المنصوص عليها في قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية. يذكر أن جامعة الدول العربية واكبت كافة الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في مصر على مختلف المستويات خلال السنوات الأخيرة، حيث أصدرت بعثاتها العديد من التقارير التي تضمنت توصيات في مختلف النواحي المتعلقة بالعملية الانتخابية، وذلك بهدف تحسينها وتطويرها.

من جهته، أفاد مسؤول مصري بأن هناك إقبالا كبيرا من أهالي محافظة شمال سيناء على مراكز ولجان التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وخاصة النساء وكبار السن.

وقال محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة إنه رغم الظروف الصعبة التي يعيش فيها أهالي سيناء، والإجراءات الأمنية المشددة، وذلك حفاظا على المواطنين المصريين، إلا أن هناك إقبالا كبيرا من الأهالى على مراكز ولجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وخاصة من النساء وكبار السن. وتجرى عملية التصويت وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش والشرطة حول وداخل اللجان الانتخابية في محافظة شمال سيناء مع انتشار كبير للقوات المسلحة في جميع الميادين والشوارع الرئيسية وكذلك حول اللجان الانتخابية.