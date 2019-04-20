"تحالف الشر".. أبرز المليشيات الليبية ضد عملية "طوفان الكرامة"

يحارب الجيش الوطني الليبي تحالفاً من جماعات مسلحة ومليشيات إرهابية تتمركز في المنطقة الغربية، في أشرس معركة تقودها القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر ضد أخطر تحالف من المجرمين والعصابات والإرهابيين، وهو ما وصفه اللواء أحمد المسماري بـ"تحالف الشر".

ومع إطلاق العملية العسكرية للجيش الوطني الليبي (طوفان الكرامة) تحاول وسائل الإعلام الممولة من تركيا وقطر تضليل الرأي العام الإقليمي والدولي حول عملية تحرير طرابلس، وهو ما دفع القيادة العامة للقوات المسلحة، للإفصاح عن تحالف الشر الذي يضم عناصر تنتمي لتنظيمي الإخوان والقاعدة الإرهابيين وأخطر مهربي الوقود في ليبيا.



اللافت أن مليشيات مدن المنطقة الغربية قد تحالفت مع جماعات إرهابية لعرقلة عملية تحرير الجيش الوطني الليبي للعاصمة طرابلس من قبضة الإرهابيين، وهو ما يصعب مهمة الجيش في حسم المعركة التي تحتاج إلى دعم إقليمي ودولي.



وتضم مدن المنطقة الغربية مليشيات وكتائب مسلحة وعناصر إرهابية ومهربين للوقود، وتضم كل مدينة عدداً من التشكيلات المسلحة والمليشيات المؤدلجة وأبرزها العاصمة طرابلس التي تضم العدد الأكبر والأخطر للمسلحين والإرهابيين.



وتستعرض "العين الإخبارية" في التقرير التالي تحالف الشر الذي يضم مليشيات مسلحة وجماعات إرهابية تتمركز في غرب البلاد.

العاصمة طرابلس:

تنتشر في العاصمة طرابلس مليشيات مسلحة وإجرامية وجماعات إرهابية فارة من القتال في بنغازي ودرنة والهلال النفطي ومنها:

1. مليشيا النواصي:

ويضم ثلاث عائلات من منطقة سوق الجمعة، وتتمركز المليشيا في ميدان بو ستة في طريق الشط ومحيط برج ليلى وأبراج ذات العماد، وتسيطر المليشيا على مصرف ليبيا وميناء طرابلس البحري وقاعدة أبو ستة البحرية، ويقودها القائد مصطفى قدور بمعاونة المبروك الهادي المبروك وعلي أبوبكر قدور ومحمد أبوذراع.

2. مليشيا ثوار طرابلس:

ويضم عدداً من المليشيات الإجرامية في طرابلس، وتتمركز المليشيات في مقر مزرعة النعام في تاجوراء، وتتمركز أيضاً في منطقة عين زارة في معسكر الساعدي ومقر الاستخبارات بطريق الشط، وتسيطر على البريد المركزي وعدد من الوزارات ومديرية أمن طرابلس ويقودها الإرهابي هيثم التاجوري.

3. مليشيا قوة الردع:

وهي مليشيا تسيطر على معيتيقة الجوية ومطار المعيتيقة، وتدير سجناً داخل القاعدة الجوية وتعتقل فيه نحو 2000 إرهابي من داعش والقاعدة ومجالس الإرهاب، وذلك بتهم مختلفة ويسيطر على المليشيا عدد من العناصر المحسوبين على التيار السلفي ويقودها عبدالرؤوف كارة.

4. مليشيا المدينة القديمة:

تسيطر على المدينة القديمة ومحيطها فى وسط البلاد، وتتمركز في فندق كورنثيا، يقودها المجرم جمال أندامو.

5. مليشيا 42 حرامي:

تنتشر في منطقة عين زارة وتسيطر على مبنى مصلحة الجوازات والجنسية ويقودها المجرم عبدالحكيم رمضان الشيخ.

6. مليشيات منطقة تاجوراء:

تسيطر عليها عدد من المليشيات تناصر التيار الجهادي وتؤوي العناصر الفارة من المواجهات مع الجيش الليبي في المنطقة الشرقية، ويشاركون هؤلاء الإرهابيين الفارين معهم في المعارك يقودها بشير خلف الله محمود بشير، ومن أبرز قياداتها المدعو فريد محمد بلعم، وعبدالمعطي رمضان، فوزي المعمري، نادر الأزرق، عادل السيد، محمد سالم الشريف.

7. مليشيا أبوسليم:

تسيطر على منطقة أبوسليم والهضبة وأجزاء من طريق المطار تقودها عناصر إجرامية أبرزهم الإرهابي عبدالغني الككلي ولطفي الحراري وعبدالحميد المضغوطة.

8. مليشيا فرسان جنزور:

تتمركز في مدينة جنزور وتسيطر على جميع المؤسسات، وتسيطر على منطقة سيدي عبدالجليل التي توجد بها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وهي من يحمي البعثة وتتمركز في مصنع الصابون جنزور ومصانع الأنابيب.

9. مليشيا القوى المتحركة في جنزور:

عناصرها ينتمون إلى قبائل الأمازيغ وجنزور ويقودها المدعو أبوزيد زايد الشواشي، وتسيطر على بوابة كوبري 27 حتى كوبري 17، وتتمركز في عدد من المرافق والمصانع والمصارف بالمنطقة.

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مليشيات مصراتة:

1. مليشيا الصمود:

يقودها الإرهابي المطلوب دولياً صلاح بادي والمليشيا عبارة عن تحالف إرهابيين ومجرمين، وقد ارتكبت المليشيا العديد من جرائم الحرب بالعديد من المدن والقبائل، واعتقلت مواطنين ودمرت وسرقت الأموال العامة والخاصة في بني وليد وورشفانة قاعدة براك الشاطئ مهاجمة الهلال النفطي وحرق مطار طرابلس الدولي.

2. مليشيا الحلبوص:

من أقوى المليشيات المسلحة في مدينة مصراتة ويقودها عبدالسلام الزوبي.

3. مليشيا 166:

شاركت في الهجوم على الهلال النفطي وعملية الشروق ويقودها محمد عمر الحصان.

4. مليشيا المتحركة:

مليشيا مسلحة تبتز المواطنين ومؤسسات الدولة ويقودها المدعو محمد سالم دامونة.

5. مليشيا شريخان:

وهي مليشيا مسلحة تمتلك تسليحاً كبيراً في مدينة مصراتة ويقودها محمود بعيو.

6. مليشيا الطاجين:

هي مليشيا مسلحة تنحدر من مصراتة ويقودها مختار علي الجحاوي.

7. مليشيا القوة الثالثة:

مليشيا مسلحة شاركت فى هجمات على تمركزات الجيش الليبي جنوب البلاد ويقودها محمد الضراط.





صبراتة:



وتوجد بها أخطر العصابات الإجرامية التي تنشط في التهريب ويقودها أحمد عمر الدباشي الشهير بـ"العمو" وهو مهرب دولي مطلوب محلياً ودولياً، وقد هرب من مدينة صبراتة والتحق بمليشيات الزاوية مع باقي المهربين والمجرمين من مدينة مصراتة، وكان يسيطر على مجمع مليتة النفطي الذي يصدر الغاز لشركة إني غاز الإيطالية لسبع سنوات.

مليشيات الزنتان والأمازيغ:

هي مليشيات مسلحة وتشكيلات يقودها أسامة جويلي وعماد الطرابلسي وتضم عناصر إجرامية ومهربين وإرهابيين.

مليشيات زليتن:

تتمركز مليشيا أحرار زليتن التابعة لدرع الوسطى في المدينة وأسهمت في جرائم حرب منها مهاجمة بني وليد يقودها الإرهابي عبدالرؤوف الصاري.

مليشيات الخمس:

وتتركز مليشيا المجلس العسكري للخمس في المدنية ويقودها المجرم مصطفى سلطان، وتبسط المليشيات سيطرتها على ميناء الخمس الدولي، وارتكبت العديد من جرائم الحرب داخل مدينة الخمس وخارجها وتبتز المواطنين عبر جمع "أتاوات" من التجار الذين يصدرون ويستوردون من ميناء الخمس.

تحالف مليشيات الزاوية:

يضم التحالف عدداً من المليشيات الإرهابية والإجرامية التى تضم مهربين مسيطرين على مصفاة وميناء الزاوية النفطي ويهربون الوقود والبشر داخل وخارج ليبيا، وارتكبت هذه المليشيات الإرهابية العديد من جرائم الحرب داخل مدينة الزاوية ومحيطها، وتضم التحالف الإرهابي منها مليشيا غرفة الثوار يقوها الإرهابي أبوعبيدة الزاوي المعروف بـ(شعبان هدية).

التحالف يشمل مليشيا النصر بقيادة المهرب محمد الهادى كشلاف، ومليشيا الفار بقيادة محمد سالم، ومليشيا الأبح ويقودها نجل عميد بلدية الزاوية التابع للسراج قيس عبدالكريم الأبح، ومليشيا السلوفي ويقودها الإرهابي فراس عمار السلوفي، ومليشيا البيدجا ويقودها المهرب عبدالرحمن سالم ميلاد.