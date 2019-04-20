بالصور.. حصاد أول أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر

انتهت أولى أيام استفتاء المصريين في الداخل، على التعديلات الدستورية، المقرر إجراؤه حتى يوم 22 أبريل/ نيسان الجاري.

وشهدت عملية التصويت على التعديلات الدستورية، إقبالا كبيرا من المصريين في الداخل في اليوم الأول، وفِي لجان البعثات الدبلوماسية المصرية في ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج.

عدسة "العين الإخبارية" ترصد أبرز مشاهد اليوم الأول لتصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.





بدون شكاوى

أكد عدد من رؤساء اللجان الفرعية بمنطقة مصر الجديدة شرقي القاهرة، في أحاديث منفصلة لـ “العين الإخبارية"، أن عملية الاستفتاء تمت بشكل منتظم دون تسجيل أي شكاوى أو خروقات من قبل الناخبين أو المراقبين على الاستفتاء.

وقال أحد رؤساء اللجان الفرعية، رافضا ذكر اسمه: إن الإقبال على التصويت كان جيدا مقارنة بمستوى الحضور المعهود في اليوم الأول لعملية التصويت في الاستفتاءات، موضحا عدم رصد أي خروقات أو شكاوى داخل اللجنة.

وأضاف: "دور المشرفين على اللجان هو تذليل أي عقبات تعوق عملية التصويت، ومن حق رئيس اللجنة التدخل لوقف أي خروقات، فضلا عن توجيه الناخبين للتعليمات التي تضمن صحة أصواتهم".

وأكد أحد القضاة المشرفين على التصويت، لـ"العين الإخبارية"، أن التعاون بين رجال الشرطة والجيش المصري والقضاة، أسهم في انتظام الاستفتاء في اليوم الأول وسهولة عملية التصويت.





لجان المغتربين

وحرصت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، على تخصيص لجان للمقيمين خارج محافظاتهم، تسهيلا على الناخبين عملية التصويت.

وأوضح رئيس لجنة فرعية بمنطقة شرق القاهرة، خلال حديثه لـ"العين الإخبارية"، أنه تم تخصيص لجنة المغتربين داخل كل لجنة عامة، لضمان حق التصويت لجميع الناخبين داخل وخارج مناطق إقامتهم داخل مصر.





السيدات وكبار السن

منذ الساعات الأولى للتصويت، توافد السيدات وكبار السن على اللجان، للمشاركة في اليوم للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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وأكدت منى عبدالكريم إحدى الناخبات، لـ"العين الإخبارية"، حرصها الإدلاء بصوتها ودعوتها جميع المصريين للمشاركة في الاستفتاء.









احتفالات وهتافات

أمام اللجان العامة في وسط وشرقي القاهرة، اتسم اليوم الأول للتصويت بأجواء احتفالية بين الناخبين.

وحرض الناخبون على اصطحاب أطفالهم وحمل الأعلام واللافتات التي تحث على المشاركة، مرددين الأغاني الوطنية وهتافات "تحيا مصر".





قوات الأمن

في مشهد اعتاد المصريون رؤيته خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة، حرص رجال الجيش والشرطة المصرية على معاونة الناخبين من كبار السن وأصحاب الهمم، في ممارسة حقهم في التصويت، وتوفير كراسي متحركة لهم، وتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى اللجنة.

وشهدت عملية الاستفتاء تشديدات أمنية مكثفة، وسط متابعة المسؤولين من وزارتي الداخلية والدفاع في مصر، منذ التاسعة صباحا موعد فتح اللجان أمام الناخبين، وحتى التاسعة مساءً موعد إغلاق صناديق الاقتراع.





وانطلقت عملية الاستفتاء داخل مصر، السبت وتستمر حتى الإثنين المقبل، بينما بدأ التصويت بالخارج على التعديلات الدستورية، الجمعة وينتهي الأحد.

وخضعت التعديلات الدستورية لنقاش دام أكثر من شهرين بمجلس النواب المصري، قبل الاستقرار على صيغتها النهائية، وإحالتها للتصويت في جلسة عامة بالمجلس.

وجاءت المذكرة النهائية للتعديلات التي أقرتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، لتشمل 21 مادة، منها ما تم تعديله ومواد أخرى مستحدثة.

ومن أبرز المواد تعديل المادة 140 والمادة 241 مكرر الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات بدلا من 4، وحق الرئيس الحالي في الترشح لمدة تالية، بعد انقضاء مدته الحالية.



