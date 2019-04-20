السعودية تدين هجوم أفغانستان الإرهابي وتؤكد وقوفها ضد التطرف

أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف، السبت، وزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقدّمت السعودية العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب أفغانستان ضد الإرهاب والتطرف.

وهاجم، في وقت سابق السبت، 4 مسلحين مبنى تابعا لوزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية، عبر تغريدة نشرتها على حسابها الخاص بتويتر: "الهجوم على مكتب البريد المركزي انتهى، وقُتل جميع الانتحاريين، وأنقذ أكثر من 2000 موظف مدني".