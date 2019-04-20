الان تتابع الحكومة اليمنية تضبط وثائق تهديد الحوثيين لتجار المشتقات النفطية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلنت اللجنة الاقتصادية في الحكومة اليمنية، السبت، أنها حصلت على وثائق تثبت تهديد مليشيا الحوثي الانقلابية لتجار المشتقات النفطية.
وأوضحت اللجنة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، أنها حصلت على وثائق وأدلة عن تهديد الحوثيين لبعض تجار المشتقات النفطية وإجبارهم على عدم تقديم الطلبات واستكمال إجراءات الحصول على تصاريح دخول شحنات الوقود إلى الحديدة.
ودعت لجنة العقوبات الدولية لاتخاذ إجراءاتها بحق مليشيا الحوثي.
ويعاني التجار في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي من التعقيدات والضغوط، إضافة إلى فرض الانقلابيين ضرائب وجمارك مكثفة أدت إلى حالة من السخط.
والخميس الماضي، قالت الحكومة اليمنية، في بيان أصدره نبيل حسن الفقيه، وزير الخدمة المدنية والتأمينات باليمن، إن نهب مليشيا الحوثي المبالغ التي تقوم بتحصيلها في مناطق سيطرتها وعدم توريدها للبنك المركزي في عدن، يحول دون صرف رواتب موظفي اليمن كافة.
وطالب المسؤول اليمني بضرورة الضغط على المليشيا الحوثية من أجل توريد المبالغ التي يتم تحصيلها في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة وفروعه بالمحافظات المحررة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اليمنية تضبط وثائق تهديد الحوثيين لتجار المشتقات النفطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.